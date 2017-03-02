Sisi’nin Cunta Yargısı Diktatör Mübarek’i Beraat Ettirdi

»Ana Sayfa»Mısır
02.03.2017 21:36
Sisi’nin Cunta Yargısı Diktatör Mübarek’i Beraat Ettirdi
Mısır Temyiz Mahkemesi, 2011’de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada  Hüsnü Mübarek'i beraat ettirdi.

Hüsnü Mübarek'in 25 Ocak 2011 devriminin ilk günlerinde göstericilerin öldürülmesine ortak olduğu suçlamasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. Mısır Temyiz Mahkemesi, Mübarek'i beraat ettirdi.

Beraat kararı sonrası Mübarek, mahkeme salonunda bulunan emniyet yöneticileri tarafından da tebrik edildi.

Kahire Ceza Mahkemesi Haziran 2012'de 239 göstericinin öldürülmesine iştirak ettiği gerekçesiyle Mübarek’i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine Mübarek yeniden yargılanmıştı.

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