Sisi'den İsrail'e Filistinlileri Sina’ya Tıkalım Teklifi!

»Ana Sayfa»Mısır
23.02.2017 12:43
Sisi'den İsrail'e Filistinlileri Sina’ya Tıkalım Teklifi!
Sisi'nin İsrail'e Mısır'daki Sina Yarımadası'na Filistinlileri yerleştirmeyi teklif ettiği ortaya çıktı. İddia, İsrail'de yalanlandıktan kısa bir süre sonra eski bir İsrailli General tarafından doğrulandı.

İsrailli bir general, Mısır'da darbeyle göreve gelen Abdülfettah El-Sisi'nin Sina Yarımadası'na Filistinlilerin yerleştirilmesini teklif ettiğini doğruladı.

Eski İsrail ordusu yetkilisi Arieh Eldad yaptığı açıklamada, Sisi'nin Sina Yarımadası'nı Filistin Devleti kurulması için teklif ettiğini onayladı Eldad'ın açıklaması, Sisi'nin teklifinin İsrail tarafından yalanlanmasının ardından geldi.

Maarif gazetesinde yer alan habere göre, Eldad şu ifadeleri kullandı:

"Sisi, Sina Yarımadası'nın bir kısmının 'Filistin Devleti' olarak kurulmasını teklif etti ve bu teklifin bölgesel yerleştirme açısından örnek olabileceğini söyledi"

"Umarım Trump..."

Eldad, Sisi'nin teklifini överek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine yönelik açıklamalarının Sina projesini destekler nitelikte olduğunu umuyorum" dedi. Eldad, "Ürdün'e bu konuda baskı yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsrailli Devlet Bakanı Ayoob Kara, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a "iki devletli çözüm yerine Filistinlilerin Sina Yarımadası'na yerleştirilmesi projesine" ilişkin bir taslak sunmayı planladığını savunmuş, İsrail Başbakanlık Divanı bunu yalanlamıştı.

Filistin yönetiminden tepki: Kabul edilemez!

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Stratejik İşler Danışmanı Hüsam Zumlut Sina Planı'na tepki gösterdi. Zumlut, "Filistinlilerin vatanlarının sınırları biliniyor. Filistinlilerin, Mısır'daki Sina Yarımadası'na yerleştirilmesi görüşü yeni bir İsrail siyaseti oldu. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez." diye konuştu.

Kaynak: Yeni Şafak

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