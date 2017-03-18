Sisi Yönetiminden Muhaliflere İşkence ve Cinsel İstismar

El Kerame adlı insan hakları örgütü, Mısırlı yetkililerin gösteriler sırasında gözaltına aldığı, yaşları 15-18 arasındaki 52 kişiye işkence ve cinsel istismar uyguladığını duyurdu.

Arapçada ‘onur’ anlamına gelen Cenevre merkezli insan hakları kuruluşu El Kerema’nın açıklamasına göre, Mısır’da darbe yönetimini protesto ettikleri sırada gözaltına alınan 15-18 yaşlarındaki 52 kişiye gözaltı sırasında işkence ve cinsel istismar uygulandı.

52 gençte işkence izi

Kuruluşa göre söz konusu olay Mısır’ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde bulunan Kum El-Dekka hapishanesinde gerçekleşti. Gözaltına alınan 52 gençte işkence izlerine rastlandı. Ayrıca gençlerin zihinsel sağlıklarında da bozulma tespit edildi. El Kerema ayrıca, işkence ve cinsel istismarın hapishanedeki gardiyanların yanı sıra askeri yetkililer tarafından uygulandığını belirtti.

Söz konusu gençler ise elektrik şoklarına maruz kalmalarının yanı sıra üzerlerinde sigara söndürüldüğünü ve elleri bağlı şekilde saatlerce bekletilirken bazen tecavüze uğradıklarını söyledi.

Sistematik işkence

El Kerema Hukuk Direktörü Raşid Mesli, “Mısırlı yetkililer bu sistematik ve yaygın işkence uygulamasına son vermeliler. Roma Sözleşmesi’ne göre bu durum kapsamı itibariyle insanlığa karşı suçlardan dolayı Mısır’ı sorumlu yapar” diye konuştu.

El Kerema ayrıca konuyu BM işkenceden sorumlu özel raportöre ilettiklerini belirterek Mısırlı yetkililere söz konusu iddiaları araştırma ve sorumluları yargı önüne çıkarma çağrısı yaptı.

Tutuklular işkenceye maruz kalıyor

Mısır’da Nisan ayı başlarında insan hakları aktivistleri çok sayıda kadın ve erkeğin tutuklu kaldıkları sürede işkenceye uğradığını açıklamışlardı.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sorumlusunu Philip Luther ise mayıs ayında yaptığı açıklamada Mısır hükümetinin yaşanan hak ihlalleri ve sorgu merkezlerinde uygulanan işkencenin durması için kendileri ile hala ciddi bir çalışma içerisine girmekten kaçındığının altını çizmişti.

Mısır’da savcıların bağımsız olduğu yönündeki iddiaları reddeden Luther, hükümetin cezaevi, karakol ve sorgu merkezlerinde uygulanan işkence ile ilgili soruşturma açmadığını söyledi.

Mısır’da geçtiğimiz yıl 3 Temmuz’da Abdulfettah Sisi’nin liderliğinde yapılan darbeyle, cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tutuklandı ve hapse atıldı.

Darbe sonrasında sokağa dökülen göstericilere güvenlik güçlerinin çok sert müdahalesi sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.

Müslüman Kardeşler darbe yönetimi tarafından ‘terör örgütü’ ilan edilirken teşkilatın yöneticileri idam cezasına ve ağır hapis cezalarına mahkûm edildi.

Ülkede darbenin ardından başlayan büyük çapta insan hakları ihlalleri nedeniyle mağdur olan kesimler arasında gazeteciler de var.

Haksız suçlamalarla ve hiçbir somut delil olmadan aylarca yargılanan Al Jazeera çalışanları Peter Greste, Muhammed Fehmi ve Baher Muhammed 7 ila 10 yıl arasında hapis cezasına mahkûm edildiler. 3 gazeteci 250 günü aşkın süredir hapiste tutuluyor.

Tartışmalı seçimle cumhurbaşkanı seçilen darbe lideri Sisi’nin altından kalkma ihtimalinin en zor olduğu konulardan biriyse, kaosun ve şiddetin de tetiklemesiyle çöküşün eşiğine gelen ekonomi.

Hükümet bütçe açığını gidermek için yeni vergiler getirdi. Sisi yönetimi elektriğe yüzde 7 ile 23 arasında değişen oranda zam yaptı. Daha sonra da sigaraya yüzde 40-120, içkiye yüzde 150-200 oranında yeni vergiler getiren bir kanun yayımlandı.

Darbe rejimi şu ana kadar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkelerinin verdiği dış destekle ayakta kalmaya çalıştı.

Kaynak: Küresel Analiz