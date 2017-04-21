Sisi Cuntasının Sina'da Gerçekleştirdiği Yargısız İnfazların Görüntüleri
Mısır’daki Sisi yönetimine muhalif Mekameleen televizyonu, Sina bölgesindeki yargısız infaz görüntülerini yayınladı. Sızdırılan görüntülerde Mısır ordusundan askerlerin, ele geçirdiği iki kişiyi infaz etmesi kameraya yansıdı. Görüntülerde yerde yatan başka cesetler de var.
Kurşuna dizilenler arasında genç bir erkek de yer alıyor. Askerler gencin ailesini ve nerede oturduğunu öğrendikten sonra onu kenara alıp kafasına kurşun sıkıyor. Askerler, infaz edilen kişinin yanına silah koyup fotoğrafını çektikten sonra silahı tekrar geri alıyor.
Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak, ordu sözcüsü, Aralık 2016’da Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, infaz edilen kişilerden bazılarının fotoğraflarını paylaşmış ve bu kişilerin Sina’da terörle mücadele kapsamında öldürülen silahlı kişiler olduğunu öne sürmüştü.
Mısır ordusu, 2013’ten bu yana Sina’da IŞİD'le bağlantılı gruplara karşı askeri operasyon yürütüyor.
Operasyonlarda aralarında ordu mensuplarının ve sivillerin de olduğu yüzlerce kişi öldü.
Kaynak: Al Jazeera
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