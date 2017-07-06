Sisi Cuntasının Hedefinde Şimdi de Uygur Müslümanlar Var!

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Mısır polisinin Kahire’deki Uygur Müslümanlara yönelik başlattığı operasyonlar nedeniyle muhacirler arasında panik havası esiyor. Çin’in talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği düşünülen baskınlar nedeniyle Uygur gençlerin bulunabileceği evler, okullar, mescidler hedef alınıyor.

Yaklaşık 3 aydır vize süreleri biten yabancı öğrencilere yönelik baskıların arttığını söyleyen kaynaklar son günlerde ise vize kontrolü bile yapılmadan Uygun gençlerin gözaltına alınmaya başladıklarını ifade ediyorlar.

Baskıların özellikle Çin devletinin 20 Mayıs’ta dışarıda okuyan tüm Uygun öğrencilere yönelik “geri dönün” çağrısından sonra arttığı belirtiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Mısır yönetimine Uygur öğrencileri işkence ve ölüm tehlikesi ile yüz yüze gelebilecekleri Çin’e geri göndermemesi için çağrıda bulundu.

Middle East Eye sitesine konuşan bazı Uygurlar geri gönderilen pek çok isimden haber alınmadığını söylüyorlar.