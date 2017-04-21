Sisi Cuntasından Sina'da Yargısız İnfazlar

»Ana Sayfa»Mısır
21.04.2017 17:32
Sisi Cuntasından Sina'da Yargısız İnfazlar
Mısır ordusunun, Sina bölgesinde silahsız kişilere yönelik yargısız infaz gerçekleştirdiğine dâir görüntüler medyaya sızdı. Ordu, daha önce bu kişilerin resimlerini yayınlayarak terörle mücadele kapsamında öldürülen silahlı kişiler olduğunu iddia etmişti.

Mısır’daki Sisi yönetimine muhalif Mekameleen televizyonu, Sina bölesindeki yargısız infaz görüntülerini yayınladı. Sızdırılan görüntülerde Mısır ordusundan askerlerin, ele geçirdiği iki kişiyi infaz etmesi kameraya yansıdı. Görüntülerde yerde yatan başka cesetler de var.

Kurşuna dizilenler arasında genç bir erkek de yer alıyor. Askerler gencin ailesini ve nerede oturduğunu öğrendikten sonra onu kenara alıp kafasına kurşun sıkıyor. Askerler, infaz edilen kişinin yanına silah koyup fotoğrafını çektikten sonra silahı tekrar geri alıyor.

Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak, ordu sözcüsü, Aralık 2016’da Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, infaz edilen kişilerden bazılarının fotoğraflarını paylaşmış ve bu kişilerin Sina’da terörle mücadele kapsamında öldürülen silahlı kişiler olduğunu öne sürmüştü.

Mısır ordusu, 2013’ten bu yana Sina’da IŞİD'le bağlantılı gruplara karşı askeri operasyon yürütüyor.

Operasyonlarda aralarında ordu mensuplarının ve sivillerin de olduğu yüzlerce kişi öldü.

İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen ay yayımladığı raporda, Mısır ordusunun Ocak 207’de en az 4 kişiyi yargısız infaz etmiş olabileceğini açıklamıştı. İnsan hakları örgütü, bu kişilerin toplam sayının 10’u bulabileceğinden de şüphe ettiğini belirtmişti.

Silahsız kişileri yargısız infaz etmek savaş suçu sayılıyor.

Kaynak: Al Jazeera ve Mekameleen

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