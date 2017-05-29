Sisi Cuntasından Medya Organlarına Yasak!

Darbeden bu yana medyanın sistematik baskılarının yaşandığı ve çok sayıda gazetecinin tutuklu bulunduğu Mısır, sürekli yeni yasaklarla, engellemelerle gündemde. Son olarak 21 web sitesine daha yasak getirildi.

Sisi cuntasının yasakladığı sitelerin çoğunluğu İhvan’a yakın duran ya da eski İhvan mensuplarının yönettiği siteler. Bununla birlikte el-Cezire gibi Katar’dan yayın yapmakta olan ve dünyaca tanınmış bir site de yasaklananlar arasında. el-Cezire, Sisi cuntası tarafından İhvan hareketini desteklemekle suçlanıyor.

Mamafih yasak kararı sadece İhvan’ı desteklediği iddia edilen yayın organlarıyla sınırlı değil. Mada-Mısr adlı liberal yazarların yazdığı ve İhvan ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir site de Sisi cuntası tarafından erişim engeli getirilen yayınlar arasında yer almakta.

Mada-Mısır yetkilileri durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtirken, dijital çağda eski moda yasakların sürdürülmesinin imkansız olduğuna dikkat çekiyor ve Mısır yönetiminin 60’ların kafasıyla hareket ettiklerini, oysa teknolojik gelişmelerin sansürü imkansız hale getirdiğini ifade ediyorlar.

Kaynak: Al-Monitor, Haksöz Haber