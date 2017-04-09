Sisi Cuntası Mısır'da Olağanüstü Hal İlan Etti

»Ana Sayfa»Mısır
09.04.2017 23:48
Sisi Cuntası Mısır'da Olağanüstü Hal İlan Etti
Mısır’ın cunta lideri Sisi, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye ve Tanta kentlerinde iki kiliseyi hedef alan bombalı saldırıların ardından 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Sisi, kiliseleri hedef alan saldırıların ardından Ulusal Savunma Konseyi'yle toplantı gerçekleştirdi. Sisi, toplantının ardından yaptığı açıklamada saldırılarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

Terörle mücadele çerçevesinde tüm yetkilere sahip Terörle Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulacağını aktaran Sisi, kurula ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

İskenderiye ve Tanta'da düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişinin öldüğü, yaralananların sayısının ise 119 olduğu bildirilmişti.

 Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan ilk patlamada 27 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı; İskenderiye'de St. Mark Kilisesi yakınlarındaki ikinci patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.

 

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