Sisi Cuntası Gazze'nin Bir Tünelini Daha Yıktı

Sisi cuntasına bağlı Mısır Silahlı Kuvvetleri, Gazze sınırında büyük bir tüneli yıktığını duyurdu.

Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin "Gazze'nin can damarı" olarak nitelendirilen tünellerden birini daha yıktığı bildirildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri resmi sözcüsü Tamir er-Rifai bugün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze-Mısır sınırındaki en büyük yeraltı tünelinin tespit edildiği ve yıkıldığını belirtti.

3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin adeta "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı.

Kahire yönetimi daha sonra Gazze sınırına büyük borular döşeyerek tünellere deniz suyu pompalamıştı.