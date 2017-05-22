Sırrı Süreyya Siyaseti Bırakıyor
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, siyasette son dönemi olduğunu, daha fazla devam etmek istemediğini belirterek, “Büyük hayal kırıklıklarım var” dedi.
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HDP'nin önde gelen isimlerinden Sırrı Süreyya Önder BirGün gazetesine verdiği röportajda siyaseti bırakacağını açıkladı.
Önder “Evet, aktif siyasette son dönemim. Siyaseti sinemayla devam ettireceğim. Bitirdiğim üç senaryom var. Politik film alanında bu birikimle önemli üretimler yapabilmeyi ümit ediyorum.” dedi.
Etiketler : Sırrı Süreyya Önder, HDP
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