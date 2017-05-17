Şırnak’taki PKK Saldırısında Yaralanan Asker Hayatını Kaybetti!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, pazartesi günü PKK’lı militanlar, Şırnak’taki Görmeç Üs Bölgesi’ne saldırdı.

Saldırıda yaralanan ve hastaneye sevk edilen bir asker tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.