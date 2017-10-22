Şırnak’taki Göçükte Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti!
Şırnak’ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtarılan Sıddık Kabak, tedavi gördüğü Gaziantep’te hayatını kaybetti.
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AA’da yer alan habere göre, Şırnak’ta ruhsatsız faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen ve 7 işçinin ölmesine yol açan göçüğün ardından ağır yaralı olarak Gaziantep’teki özel bir hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Sıddık Kabak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kabak’ın cenazesi, defnedilmek Şırnak’a götürüldü.
Etiketler : şırnak, sıddık kabak
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