Şırnak'ta Rus Yapımı Antitank Füzesi Ele Geçirildi

Şırnak'ta PKK mensuplarına yönelik operasyonda tespit edilen 22 sığınak ve 4 depoda çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bestler-Dereler bölgesinde 4 Kasım günü başlatılan "Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay" müşterek operasyonunda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 22 sığınak ve 4 erzak deposu tespit edildi.

Sığınak ve depolardaki aramalarda, 130 milimetre rus menşeli METİS tanksavar silahı ve mühimmatı, 82 milimetre havan, roketatar, 2 keskin nişancı tüfeği, bir biksi makinalı tüfek, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ve bol miktar yaşam malzemesi bulundu.

AA