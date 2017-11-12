Şırnak'ta Rus Yapımı Antitank Füzesi Ele Geçirildi
Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda PKK'lılar tarafından kullanılan 22 sığınak ve 4 depo tespit edildi. Sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra İncil bulundu.
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Şırnak'ta PKK mensuplarına yönelik operasyonda tespit edilen 22 sığınak ve 4 depoda çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bestler-Dereler bölgesinde 4 Kasım günü başlatılan "Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay" müşterek operasyonunda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 22 sığınak ve 4 erzak deposu tespit edildi.
Sığınak ve depolardaki aramalarda, 130 milimetre rus menşeli METİS tanksavar silahı ve mühimmatı, 82 milimetre havan, roketatar, 2 keskin nişancı tüfeği, bir biksi makinalı tüfek, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ve bol miktar yaşam malzemesi bulundu.
AA
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