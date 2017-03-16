Şırnak’ta PKK/KCK Operasyonu: 40 Gözaltı

Şırnak’ta düzenlenen PKK/KCK’ya yönelik operasyonda, aralarında 8 mahalle muhtarının da olduğu 40 kişi gözaltına alındı.

AA’nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haber göre, Şırnak’ın merkezinde PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle aralarında 8 mahalle muhtarının da olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.