Şırnak’ta PKK’dan Ayrılan 4 Kişi Teslim Oldu

Şırnak’ta PKK’dan ayrılan 4 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği bildirilen biri yaşı küçük olmak üzere 4 kişinin 11 Nisan’da güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teslim olan kişilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.