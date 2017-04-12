Şırnak’ta PKK’dan Ayrılan 4 Kişi Teslim Oldu

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12.04.2017 14:17
Şırnak’ta PKK’dan Ayrılan 4 Kişi Teslim Oldu
Şırnak’ta PKK’dan ayrılan 4 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği bildirilen biri yaşı küçük olmak üzere 4 kişinin 11 Nisan’da güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teslim olan kişilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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