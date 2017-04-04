Şırnak’ta PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!
Şırnak’ta Gabar Dağı’nda güvenlik güçlerince PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı.
Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde PKK’ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK’lı militanlar araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
AA’da yer alan habere göre, saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı.
Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bölgede, PKK’ya yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi.
Etiketler: şırnak, gabar dağı, pkk
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye Brüksel'deki "Suriye" Konulu Toplantıya Katılmama Kararı AldıBrüksel'de 2 gün sürecek olan Suriye konulu toplantıya Türkiye siyasi katılım göstermeyecek.
Şırnak’ta PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!Şırnak’ta Gabar Dağı’nda güvenlik güçlerince PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı.
'Hayır' Kampanyası Yapan TMMOB'a Suç DuyurusuMMG (Mimar Mühendisler Grubu), TMMOB (Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği) yönetimine suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Kılıçdaroğlu'nun 'Bylock' İddialarını Yargıya TaşıyorAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidarda 120 ila 180 arasında ByLock'cu vekil vardır" iddialarını yargıya taşıyacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Harekâtların Hazırlığını YapıyoruzFırat Kalkanı Harekâtı’nın birinci etabının bittiğini ve yeni harekâtların hazırlıklarının yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni harekâtlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm teröristlere çok güzel sürprizlerimiz var" dedi.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Düğün Yapmak Yerine Yetimleri Giydirdiler
- Ülker'in Reklamı Çirkin de Tepkiler Mantıklı mı?
- 10 Soruda Kerkük Krizi
- Esed Güçleri İdlib’e Klor Gazıyla Saldırdı!
- 'Hayır' Kampanyası Yapan TMMOB'a Suç Duyurusu
- Anti-Siyonist Macar Belediye Başkanından Mahkemede Erdoğan'lı Savunma
- İdlib'de Kimyasal Katliam! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 43’e Çıktı
- ABD Kobani'deki Askeri Üssün Varlığını İtiraf Etti!
- Sayıştay'a FETÖ Operasyonu
- Rusya’daki Saldırıyı Düzenleyen Kişinin Kimliği Belli Oldu
- Şırnak’ta PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!
- Paris’teki Güvenlik Önlemleri Arttırıldı
- İdlib'de Kimyasal Katliam! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 43’e Çıktı
- 2. Baskısı Çıkan “Nuh'un Gemisindeki Gençler” Kitabı Üzerine (Kitap Kritiği)
- Ülker’in Reklamını Nasıl Değerlendireceğiz?
- “Ensar-Muhacir Kardeşliği Dünyayı Değiştirecek” Gecesi Yapıldı
- CHP’li Hüsnü Bozkurt Hakkında Soruşturma Açıldı
- Özgür-Der Bölge Temsilcileri Diyarbakır’da Bir Araya Geldi
- "Ağaoğlu Bu Ülkenin Utancıdır!"
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Tunus'ta Laik 10 Parti Nahda’ya Karşı Ortak Cephe Kurdu
- Darbede Kemalistlerin de Olduğunu Mecburen Konuşmak!
- 21 Kişinin Tahliyesine Karar Veren Heyet Görevden Uzaklaştırıldı
- Kürtlerin EVET Demesi İçin Beş Neden!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim