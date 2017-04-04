Şırnak’ta PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!

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04.04.2017 10:42
Şırnak’ta PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!
Şırnak’ta Gabar Dağı’nda güvenlik güçlerince PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı.

Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde PKK’ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK’lı militanlar araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı.

Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede, PKK’ya yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi.

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