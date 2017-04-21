Şırnak’ta PKK Saldırısı: 2 Asker Hayatını Kaybetti!

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21.04.2017 12:00
Şırnak’ta PKK Saldırısı: 2 Asker Hayatını Kaybetti!
Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Andaç Jandarma Tabur Komutanlığı Kopki Tepe Üs Bölgesi’ne PKK’lı militanlarca saldırıda bulunuldu.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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