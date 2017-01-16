Şırnak'ta Patlama: 5 Yaralı

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16.01.2017 18:02
Şırnak'ta Patlama: 5 Yaralı
Şırnak'ta PKK'lılar tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcı, şehrin su şebekesini onaran belediye müteahhit firması aracının altında patladı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde PKK'lılar tarafından daha önce döşenen EYP bugün saat 15:15 sıralarında şehrin şebeke suyunu onaran müteahhit firmanın kepçesinin altında patladı.

Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir B. ile yardımcısı Mehmet B. ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir K., Refik E. ve Abdurrahman İ. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak

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