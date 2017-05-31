Şırnak’ta Helikopter Düştü, 13 Rütbeli Asker Hayatını Kaybetti

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter gerilim hattına takılarak düştü.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cougar tipi helikopterin havalandıktan 3 dakika sonra düştüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada da Şırnak/Şenoba tugay komutanlığından kalkan içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 Cougar tipi helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55'te kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde, helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kazaya ilişkin ilk bilginin, Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından kurul üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı.

Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet dilediği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, askeri helikopterin düşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazanın ardından Şırnak'a gitti.

Düşen helikopterde 23. Sınır Tümen Komutanı Aydoğan Aydın ile 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş ve 2 uzman çavuşun da bulunduğu açıklandı.