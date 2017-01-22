Şırnak’ta El Yapımı Patlayıcıyla Oynayan İki Çocuk Yaralandı!

»Ana Sayfa»Dünya
22.01.2017 16:47
Şırnak’ta El Yapımı Patlayıcıyla Oynayan İki Çocuk Yaralandı!
Şırnak’ta PKK’lı militanlara ait el yapımı patlayıcıyla oynayan 2 çocuk, meydana gelen patlamada ağır bir şekilde yaralandı.

AA’da yer alan habere göre, Şırnak’ın Dicle Mahallesi’nde ikamet eden Vezir (7) ve kardeşi Emre Barış (8), hurdalıkta oynadıkları sırada PKK’lı militanlarca bırakılan el yapımı patlayıcıyı buldu.

Patlayıcıyla götürdükleri evlerinin avlusunda oynamaya başlayan Vezir ve ağabeyi Emre Barış, meydana gelen patlamada ağır bir şekilde yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump Karşıtı Gösterilerde 224 Kişi Gözaltına Alındı21 Ocak 2017 Cumartesi 09:21
  • ABD Gambiya’daki Askeri Müdahaleye Destek Çıktı20 Ocak 2017 Cuma 16:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Afrika’ya Gidiyor20 Ocak 2017 Cuma 15:56
  • Trump’a Devredilen 'Enkaz'20 Ocak 2017 Cuma 15:43
  • Çin Ekonomisi 2016’da Yüzde 6,7 Büyüdü20 Ocak 2017 Cuma 13:03
  • Mülteciler Sırbistan'da Ölüme Terkedildi20 Ocak 2017 Cuma 12:19
  • Obama, 330 Mahkûmun Daha Cezasını İndirdi20 Ocak 2017 Cuma 10:08
  • Guantanamo’dan Bir Tutuklu Suudi Arabistan’a Gönderildi20 Ocak 2017 Cuma 08:55
  • “Yalan Yazan Gazetelere Tepkiliyim”20 Ocak 2017 Cuma 08:49
  • Gambiya'da Askeri Müdahale Başlattılar!20 Ocak 2017 Cuma 06:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Adem Özköse Kardeşimizin Dedesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim