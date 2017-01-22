Şırnak’ta El Yapımı Patlayıcıyla Oynayan İki Çocuk Yaralandı!
Şırnak’ta PKK’lı militanlara ait el yapımı patlayıcıyla oynayan 2 çocuk, meydana gelen patlamada ağır bir şekilde yaralandı.
AA’da yer alan habere göre, Şırnak’ın Dicle Mahallesi’nde ikamet eden Vezir (7) ve kardeşi Emre Barış (8), hurdalıkta oynadıkları sırada PKK’lı militanlarca bırakılan el yapımı patlayıcıyı buldu.
Patlayıcıyla götürdükleri evlerinin avlusunda oynamaya başlayan Vezir ve ağabeyi Emre Barış, meydana gelen patlamada ağır bir şekilde yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: şırnak, dicle mahallesi, pkk
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