Şırnak’ta Çatışma: 2 Asker Hayatını Kaybetti!
Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında 2 asker hayatını kaybetti.
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na bağlı birliklerce Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda bir grup PKK’lı ile askerler arasında sıcak temas sağlandı.
AA’da yer alan habere göre, PKK’lıların açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.
Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan askerler, burada hayatını kaybetti.
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