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  4. Şırnak’ta Çatışma: 1 Polis Hayatını Kaybetti!
Şırnak’ta Çatışma: 1 Polis Hayatını Kaybetti!

Şırnak’ta Çatışma: 1 Polis Hayatını Kaybetti!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, 1 özel harekât polisi hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde PKK’ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekât polisi hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.

AA’da yer alan habere göre, yaralı polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

PKK’ya yönelik operasyon devam ediyor.

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