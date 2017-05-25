Şırnak’ta Çatışma: 1 Polis Hayatını Kaybetti!
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, 1 özel harekât polisi hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde PKK’ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekât polisi hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.
AA’da yer alan habere göre, yaralı polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
PKK’ya yönelik operasyon devam ediyor.
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