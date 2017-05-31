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Şırnak'ta Askeri Helikopter Düştü

Şırnak'ta Askeri Helikopter Düştü

​​​​​​​Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cougar tipi helikopterin havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düştüğü bildirildi.

Açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin intikal ettiği bildirildi.

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