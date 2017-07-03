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  4. Şırnak’ın Uludere İlçesinde İşçilere PKK Saldırısı!
Şırnak’ın Uludere İlçesinde İşçilere PKK Saldırısı!

Şırnak’ın Uludere İlçesinde İşçilere PKK Saldırısı!

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol çalışması yapan işçilere PKK’lı militanlarca düzenlenen saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.

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PKK’lı militanlar, Şırnak’ın Uludere ilçesinde yer alan Ortasu Beyaztepe mevkisinde yol çalışması yapan işçilere saldırdı.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.

Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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