Şırnak’ın Uludere İlçesinde İşçilere PKK Saldırısı!
Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol çalışması yapan işçilere PKK’lı militanlarca düzenlenen saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.
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PKK’lı militanlar, Şırnak’ın Uludere ilçesinde yer alan Ortasu Beyaztepe mevkisinde yol çalışması yapan işçilere saldırdı.
AA’da yer alan habere göre, saldırıda, 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.
Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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