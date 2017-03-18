Şırnak’ın Balveren Belediyesi’ne Kayyum Atandı
Şırnak Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Balveren beldesinin belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, DBP’li Balveren beldesinin Belediye Başkanı Abdullah Tunç, tutuklandı.
AA’da yer alan habere göre, Tunç’un tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı’nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Valiliği’nce beldenin belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.
Etiketler: şırnak, turan bedirhanoğlu, dbp, abdullah tunç, balveren belediyesi
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