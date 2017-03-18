Şırnak’ın Balveren Belediyesi’ne Kayyum Atandı

»Ana Sayfa»Dünya
18.03.2017 07:54
Şırnak’ın Balveren Belediyesi’ne Kayyum Atandı
Şırnak Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Balveren beldesinin belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, DBP’li Balveren beldesinin Belediye Başkanı Abdullah Tunç, tutuklandı.

AA’da yer alan habere göre, Tunç’un tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı’nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Valiliği’nce beldenin belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye’den Yemen, Güney Sudan ve Doğu Afrika’ya Yardım Eli17 Mart 2017 Cuma 12:57
  • Referandum Sürecinde AB'nin Ardından ABD de Türkiye'ye Karşı Harekete Geçti!17 Mart 2017 Cuma 12:39
  • Brezilya’daki Sarıhumma Salgını Yayılıyor!17 Mart 2017 Cuma 12:21
  • Diyarbakır’da Bir Ayda 2,7 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi!17 Mart 2017 Cuma 12:07
  • Fransa'da Başörtüsü Ayrımcılığına Ceza17 Mart 2017 Cuma 11:00
  • FARC Bölgelerine Silahlı Çeteler Yerleşti17 Mart 2017 Cuma 10:50
  • AB Komisyonundan Türkiye Açıklaması16 Mart 2017 Perşembe 18:07
  • Fransa’da Bir Liseye Silahlı Saldırı Düzenlendi!16 Mart 2017 Perşembe 16:34
  • İngiltere’de Brexit Tasarısı Yasalaştı16 Mart 2017 Perşembe 15:58
  • IMF’nin Paris’teki Binasında Bir Patlama Meydana Geldi!16 Mart 2017 Perşembe 15:43
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim