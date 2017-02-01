Şırnak Valisi Su: Şırnak’ı Yeniden İnşa Edeceğiz
Şırnak Valisi Ali İhsan Su, evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
AA’da yer alan habere göre, Vali Su, Şehr-i Nuh Mahallesi Cizre Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak, esnafın sorunlarını dinledi.
Ziyâretinde esnaf ve vatandaşlara kentte yapılacak konutlar ve gerçekleşecek hizmetlerle ilgili bilgi veren Su, kentte alt yapının sıfırdan yenilendiğini, havaların düzelmesiyle kentin bir şantiye şehri hâline geleceğini söyledi.
“Eski Belediye Mâlesef Çalışmamış”
“Eski belediye mâlesef çalışmamış, su şebekesine asbestli borular döşenmiş, ama biz hepsini sıfırdan yeniliyoruz.” diyen Su, bu çalışma için 23 milyon lira harcama yapacaklarını bildirdi.
Su arıtması dâhil bütün alt yapıyı değiştireceklerini belirten Su, konutlar yapıldığını, vatandaşa evine karşılık sıfır ev vereceklerini ve bir kuruş para almadıklarını kaydetti.
“Çok Güzel Bir Şehir Kuruyoruz”
Vatandaşların kullandıkları evleri kaç metrekare ise o ölçüde eve sahip olacaklarını aktaran Su, şöyle devam etti:
“Evet, ben bunu kabul ediyorum, diye imza attığı an her ay 560 lira kira bedeli veriyoruz. Çok güzel bir şehir kuruyoruz. Caddelerimize 105 kilometre sıcak asfalt yapacağız. Şırnak’ı yeniden inşa edeceğiz. Yapacağımız 6 bin konutun yanı sıra konutların yapıldığı alanlarda taziye evleri, alışveriş merkezi, gençlik merkezleri, park ve bahçeler olacak. Geniş cadde ve yolların olduğu çok güzel bir Şırnak inşa edeceğiz. İnşallah çok da güzel olacak.”
“Yolları Yapıyoruz”
Kafede oturan gençlere şu anki huzurdan memnun olup olmadığını soran Su’ya, gençler de memnun olduklarını belirterek, “Allah o günleri bir daha göstermesin.” dedi.
Bir esnafın Şırnak-Van, Şırnak-Cizre karayolunun son durumunu sorması üzerine Vali Su, “Yolları yapıyoruz, teröristler bomba döşeyip bozuyor ama yakın zamanda her iki yolda çalışmalar başlayacak ve bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.
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