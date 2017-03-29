Sırf, ‘Vefâ Borcu’ndan Dolayı Destek Veriliyorsa?

İktidara yakın olmanın imtiyaz ve nimetleriyle hareket eden siyasî figürler, medya kuruluş veya kişileri varsa; muhalefet safında da aynı nimet veya imtiyazlarla beslenmiş kişi veya kuruluşlar yok mudur?

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Sınırsız sevgi ve nefretin yanlışlığı ve bir takım problemler getireceği açık bir konudur.

Günlük hayatta ve hele de siyasî zeminlerde sevgi ve nefretin nasıl derinleştiği ve sosyal gruplaşmalara ve husûmetlere de vardığı ve hattâbazan, nesilller boyu devan eden kopma ve düşmanlıklara bile vesile olduğu da bilinen bir gerçektir.

Günümüzde ve ülkemizde de benzer durumlar yaşanıyor. Siyasî polemik yazılarına bakıyorum.. Herkes birbirine ağır töhmetlerde bulunuyor. Yanlış yapmaz lider tipleri bile oluşturuluyor, körü körüne bir inadlaşmayla..

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