Sırbistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Oldu

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03.04.2017 08:30
Sırbistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Oldu
Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Başkent Belgrad'daki Sırp İlerleme Partisi (SNS) merkezinde basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, seçmenin güvenini aldığı için gururlu olduğunu belirterek, ellerindeki verilere göre, sandığa giden 3,7 milyon seçmenin 2 milyondan fazlasının oyunu aldığını aktardı.

Konuşması sık sık "zafer", "Vucic" ve "Sırbistan" sloganları ile kesilen Vucic, seçim zaferinin "çok net" olduğunu vurgulayarak, diğer 10 adayın aldığı oyun toplamından yüzde yaklaşık 430 bin fazla oy aldığına işaret etti.

Vucic, seçim kampanyasının kolay geçmediğini belirterek, "Bugün bizim için önemli bir gün. Sırbistan güçlü ve daha da güçlü olacak." dedi.

Boşnak ve Macar nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde de sandıktan birinci çıktığını belirten Vucic, sadece Sırp seçmene değil, Boşnak ve Macar vatandaşlara da teşekkür etti.

Vucic, "Sırbistan'ın her bir vatandaşı için eşit oranda mücadele edeceğim. Sırbistan'ın dünyadaki itibarı için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Vucic, 1992 yılından itibaren ilk turda cumhurbaşkanlığına seçilen ilk isim oldu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic'in görevi 31 Mayıs'ta sona erecek.

AA

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