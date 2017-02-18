Sırbistan'a Yeni Soykırım Davası

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegovic, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açacaklarını açıkladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç'in himayesinde, ülkedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla başkent Saraybosna'da danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Sırbistan'a karşı soykırım davasının revize edilmesi kararı alındı.

İzzetbegoviç, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılmasının krize neden olacağını ancak bu krizin "bazılarının tehdit olarak öne sürdüğü büyüklükte olmayacağını" söyledi.

Soykırım davasının revize edilmesinin hiç kimsenin hakkını ihlâl etmediğini vurgulayan İzzetbegoviç, "Davanın yenilenmesinden vazgeçilmesi, Bosna Hersek devletinin ve kurbanların haysiyetine zarar verirdi" ifadelerini kullandı.

Oy birliği ile karar verildi

Davanın revize edilmesine, danışma toplantısına katılan 50'den fazla temsilcinin oy birliği ile karar verildiğini aktaran İzzetbegoviç, "Bu davanın yeniden açılması, kurbanların hakkıdır. Adalet ve hakikat peşinde olan herkes bizim yerimizde olsa aynısını yapardı" dedi.

İzzetbegoviç, davanın yeniden açılmasının beraberinde risk de getirdiğinin altını çizerek, "Ancak davadan vazgeçilmesi, insanların çilesi ve soykırımla siyasi istikrar uğruna ticaret yapılması, kurbanların onuruna büyük bir zarar verirdi" diye konuştu.

Boşnakların asırlardır ülkedeki diğer halklarla birlikte yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini vurgulayan İzzetbegoviç, tüm halkların iyiliğine olacak hayatın yalnızca hakikat ve sağlam temeller üzerinde inşa edilebileceğini kaydetti.

İzzetbegoviç, davanın gelecek hafta açılacağını ifade ederek, davadaki yeni kanıtların eski Sırp komutan Ratko Mladic'in yargılanması sürecinde ortaya çıktığını, bu kanıtlarda eski Yugoslavya'dan binlerce askerin soykırıma iştirak ettiğinin ve dönemin devlet başkanı Slobodan Milosevic rejiminin soykırıma lojistik destek verdiğinin görüldüğünü sözlerine ekledi.

İlk dava, delil yetersizliğinden düşmüştü

Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılının şubat ayında, Bosna Hersek'in Sırbistan'a karşı açtığı soykırım davasını delil yetersizliğinden reddetmiş, Bosna Hersek'e yeni deliller bulması şartıyla 10 yıl içinde yeniden dava açma hakkı tanımıştı.

Mahkemenin davanın revize edilmesi için tanıdığı süre, şubat ayı sonunda dolacak.

AA