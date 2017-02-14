Sınırı Geçerken Soğuktan Parmaklarını Kaybettiler!

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14.02.2017 18:06
Sınırı Geçerken Soğuktan Parmaklarını Kaybettiler!
ABD’den sınır dışı edilme korkusuyla Kanada’ya gitmeye çalışan Ganalı iki göçmen dondurucu soğuk nedeniyle yolculuk sırasında parmaklarını kaybetti.

Ganalı göçmenler Seidu Muhammed ve Razak Iyal, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ülkede belgesiz yaşayan göçmenleri sınır dışı edebileceği endişesiyle Kanada’ya gitmeye karar verdi.

Dondurucu soğukta Kuzey Dakota’dan Kanada’nın Manitoba kentine geçmek için yola koyuldular.

“Ellerimizi Cebimize Bile Sokamıyorduk”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Razak Iyal soğukta üzerinde iki kazak ve bir montun olduğunu anlatırken, “Ellerimiz donmuştu. Telefonlarımızı çıkarıp 911 acil yardım hattını aramak için ellerimizi cebimize bile sokamıyorduk.” dedi.

“İçimde Sanki Bir Şey Yanıyormuş Gibi Hissediyordum”

Soğuktan gözlerinin donduğunu ve hiçbir şey göremediğini söyleyen Seidu Muhammed ise karda uzun yolculuğu “İçimde sanki bir şey yanıyormuş gibi hissediyordum.” sözleriyle anlattı.

“Kulaklarım donmuştu, iki kulağım da. Bazı kısımlarını kestiler.” diyen Muhammed, parmaklarının tümünü de kaybettiğini söyledi.

Yoldan Geçen Biri Ambulans Çağırdı

Yoldan geçen bir araçtaki kişi iki göçmeni fark etti. Hemen ambulans çağırdı.

Hastaneye kaldırılan göçmenlerden Iyal’in donan tüm parmakları kesildi. Seidu Muhammed’in de tüm parmakları ve kulaklarının bir kısmı alındı.

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