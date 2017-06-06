Sınır Hattındaki Rusya ve Esed Bayrakları Yerini Koruyor!

Kilis’e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinin karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, bir süre önce belirli mesafelerle asılan Rusya ve Beşşar Esed’e ait bayrakların yanında silahlı kişilerce nöbet tutulmaya devam ediliyor.

Üzerinde radar cihazı olduğu öğrenilen bir araç da silahlı kişilerin yanında yer alıyor.

Belirli mesafelerle sınır boyunca asılan bayraklar, Kilis’e bağlı sınır köylerinden çıplak gözle görülebiliyor.

Güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında bölgedeki güvenlik güçlerinin önlemlerini arttırdığı gözlemlendi.

Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’yi korumak amacıyla asıldığını belirtti.

Kaynak: AA