ABD öncülüğündeki “IŞİD karşıtı” koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, ABD için Sincar’daki PKK ve Musul’daki IŞİD arasında bir farkın olmadığını, her iki örgütün de ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

ABD öncülüğündeki “IŞİD karşıtı” koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde, Ninova Ortak Operasyonları Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Irak Terörle Mücadele Servisi Sözcüsü Sabah en-Numan ve IKBY Peşmerge Bakanlığı Basın Sözcüsü Helgurd Hikmet ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Musul’a yönelik operasyon çerçevesinde, Iraklı güçler ve uluslararası koalisyon arasında güçlü bir dayanışmanın olduğunu vurgulayan Dorrian, bunun sonucu olarak da kentte ciddi ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

“7 Bin Saldırı Gerçekleştirildi”

Büyük operasyonun başladığı 17 Ekim’den bu yana uluslararası koalisyon güçlerinin sürekli IŞİD’i hedef aldığını söyleyen Dorrian, “Hava saldırısı, obüs atışları ve ağır silahlarla birlikte IŞİD hedeflerine karşı toplamda 7 bin saldırı gerçekleştirildi.” dedi.

Dorrian IŞİD’in, hava saldırıları ve güvenlik güçlerinden gizlenmek için kent merkezinde sivillerin bulunduğu alanlar ya da kamu binalarına konuşlandığına dikkat çekerek, “Bu binalar cami, okul ve hastanelerden oluşuyor. Aynı zamanda sivillerin barındığı bölgelerde de konuşlanıyorlar. Normal şartlarda bu noktalara saldırı düzenlemiyoruz. Ancak sahadaki güvenlik güçleriyle yapılan koordinasyon ve istihbarat sonucu bu noktalara bazen hava saldırıları yapılıyor.” diye konuştu.

“PKK’yı Bir Terör Örgütü Olarak Kabul Ediyoruz”

AA muhabirinin ABD için Sincar’daki PKK ve Musul’daki IŞİD varlığı arasında bir fark olup olmadığı yönündeki sorusuna Dorrian, şu cevabı verdi:

“Sincar’daki PKK ve Musul’daki IŞİD arasında fark yok çünkü PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Musul’daki IŞİD de bir terör örgütüdür. Her iki grubun da ortadan kaldırılması lâzım. Bunun için de müttefik ve partnerlerimizle ortak hareket etmemiz lâzım. Bu çok önemlidir.”

Sözcü Dorrian, “PKK’nın Sincar’dan çıkarılması için örgüt ile temas hâlinde misiniz?” şeklindeki soruyu ise “PKK ile hiçbir şekilde görüşüp konuşmuyoruz. Irak merkezî hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi ile irtibattayız. Terörist örgütlerle koordinasyonumuz söz konusu değildir, bizim yaptığımız bir iş değildir.” diyerek cevapladı.

“2 Bin 500 IŞİD Militanı Öldürüldü”

Irak Terörle Mücadele Servisi Sözcüsü en-Numan da Musul’uun doğu bölgesinde yürütülen operasyonlar sonucunda şimdiye kadar 2 bin 500 IŞİD militanının öldürüldüğünü söyledi.

Ninova Ortak Operasyonları Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Resul ise, “Kentin doğusunun yüzde 70’i geri alındı. Kalan bölgelerin kontrol altına alınması için en kısa zamanda müjdeli haberi vereceğiz.” ifadelerini kullandı.