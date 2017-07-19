Sinan Oğan’ın MHP’den İhracı Kesinleşti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Disiplin Kurulu, 10 Mart 2017’de, parti üyesi Sinan Oğan’ın partiden ihraç edilmesine karar vermiş, Oğan disiplin cezasının iptali istemiyle dava açmıştı.

AA’da yer alan habere göre, davaya bakan Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

MHP’nin avukatı Yücel Bulut, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, açılan iptal davasının kesin olarak reddedildiğini, davanın MHP lehine sonuçlandığını bildirdi.

Bulut, “Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda adı geçenin MHP ile ilgisi ve irtibatı son bulmuştur.” değerlendirmesini yaptı.

Sinan Oğan’ın avukatı Kürşat Ergün de kararın hukuka uygun olmadığını savunarak, ihraç kararının iptali için yeterli sebeplerin bulunduğunu iddia etti.

Ergün, bu nedenle, ilgili mevzuat gereği yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.