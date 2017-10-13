Şimdi de Çatışmadıklarına mı Üzüldünüz?

İbadi’nin açıklaması karşısında çok üzüldüğü anlaşılan Yeni Şafak gazetesi olayı “işgalci Peşmerge” ve “ikinci İsrail” retoriğinden bir adım daha ileriye götürerek “İkinci IŞİD” raddesine vardırdı!

İşte Yeni Şafak’ta bugün yer verilen manşet ve haberler: