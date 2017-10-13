Şimdi de Çatışmadıklarına mı Üzüldünüz?
Haşdi Şa’bi’nin Kerkük’e yönelik askeri yığınak yaptığı iddiaları üzerine “Kürtlerle savaşma niyetimiz yok” açıklaması yapan İbadi’nin bu çıkışına çok sinirlendiği anlaşılan Yeni Şafak, savaşkan ve kışkırtıcı yayınlarını bugün de sürdürdü.
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İbadi’nin açıklaması karşısında çok üzüldüğü anlaşılan Yeni Şafak gazetesi olayı “işgalci Peşmerge” ve “ikinci İsrail” retoriğinden bir adım daha ileriye götürerek “İkinci IŞİD” raddesine vardırdı!
İşte Yeni Şafak’ta bugün yer verilen manşet ve haberler:
Etiketler : IKBY, Irak Kürdistanı, Irak Kürtleri, bağımsızlık referandumu, Yeni Şafak gazetesi
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