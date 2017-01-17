Gaziantep’te yaşayan Suriyeli, nakliyecilik ve kâğıt toplayıcılığı yaptığı kamyonetinin aküsü ve tekerleklerinin çalındıktan sonra yakılması üzerine gözyaşlarına boğuldu.

AA’da yer alan habere göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi İncilikaya Mahallesi’nde oturan 10 çocuk babası Suriyeli Muhammed Hasan Fatih’in (55) gece evinin önüne park ettiği 27 TE 276 plakalı kamyoneti, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce çalındı.

Nakliyecilik ve kâğıt toplayıcılığı yaptığı aracını kendi imkânlarıyla arayan Fatih, kamyonetini, oturduğu mahalledeki boş bir arazide akü ve tekerlekleri alındıktan sonra yakılmış bir hâlde buldu.

Bunun üzerine durumu polise bildiren Fatih, aracının kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

“Bütün Varlığım Bu Arabaydı”

Fatih, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırseverlerin ücretsiz verdiği kamyonet sayesinde, 3 çocuğuyla nakliyecilik ve kâğıt toplayıcılığı yaptıklarını söyledi.

Aracını çalanların bulunmasını isteyen Fatih, “Bütün varlığım bu arabaydı. Allah bunu yapanların yanına bırakmaz. Şimdi çocuklarıma nasıl ekmek götüreceğim?” diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.