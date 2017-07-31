Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan İntihar mı Etti?

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Silivri Emniyet Müdürlüğüne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNTİHAR ETTİĞİ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen savcı ve polisler incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamada "Hakan Çalışkan'ın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı beylik silahı ile intihar ettiği olay yeri incelemesinden anlaşılmıştır" denildi.

ÇALIŞKAN GİTTİ

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da bugün Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makamında ölü bulunmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek bilgi aldı.

Beraberindeki polis müdürleriyle Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne giren ve olay hakkında bilgi aldığı öğrenilen Çalışkan, bina önünde bekleyen gazetecilere açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

ARALIK AYINDA ATANMIŞTI

Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, 26 Aralık 2016 tarihinde Emniyet Müdürü Hakan Er'in yerine Silivri'ye Emniyet Müdürü olarak tayin olmuştu. Çalışkan, özellikle uyuşturucu konusunda ilçede büyük hassasiyet göstermesi ile biliniyordu.

Kaynak: İnternethaber