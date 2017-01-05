Şikâyetleri Dikkate Alan RTÜK, Evlilik Programlarına Ceza Kesti

»Ana Sayfa»Televizyon
05.01.2017 13:05
Şikâyetleri Dikkate Alan RTÜK, Evlilik Programlarına Ceza Kesti
Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendiren RTÜK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına müeyyide uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurul yılın ilk toplantısında evlilik programlarını ele aldı.

Evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan Üst Kurula son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden binlerce şikayet geldi.

Bu kapsamda, 2015'te evlilik programlarıyla ilgili 7 bin 297 şikayet gelirken, bu sayı 2016'da rekor artışla 94 bin 792'ye ulaştı.

Buna göre, Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur", 45 bin 591 başvuruyla en fazla şikayet edilen program oldu. Fox TV'de yayınlandığı dönem 14 bin 801, Star TV'ye geçtikten sonra 6 bin 752 şikayet alan "Zuhal Topal'la" programı ikinci sırada yer aldı. ATV'deki "Esra Erol'da" 15 bin 498, Show TV'deki "Evleneceksen Gel" 12 bin 186 ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" ise 290 şikayet aldı.

KANAL D, FOX, STAR, ATV, SHOW TV VE FLASH TV'YE PARA CEZASI

Üst Kurul, bu çerçevede Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına para cezası verdi. Ayrıca TV 8'deki "Göz6" adlı programa da ceza verildi.

Vatandaşların şikayetleri ağırlıklı olarak, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin kullanılması konusunda oldu.

Evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleri̇ i̇le yargılanması, adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler, adayların komi̇k duruma düşmelerine neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla yer verilmesi, olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı amaçları, engelli adayların engellerinin ön plana çıkarılması, bir kısım cast ajansı çalışanlarının katılımcı gösterilmesi vatandaşlar tarafından programlara getirilen diğer eleştiriler oldu. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, insan onuruna aykırı yayın yapılması ve toplumsal değerlerin dikkate alınmaması gibi unsurlar da şikayetler arasında yer aldı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Enerji Anlaşmaları Halep’teki Bombardımanları Durdurur mu?13 Ekim 2016 Perşembe 11:25
  • Bahadır Kurbanoğlu’nun Yeni Programı ‘Mevzubahis’ Yayına Giriyor!04 Ekim 2016 Salı 15:16
  • ‘Sözü Esirgemeden’ Programı Yeni Sezonda Yayınına Devam Edecek01 Ekim 2016 Cumartesi 11:44
  • “Bitmeyen 28 Şubat” Özel Yayını Bugün 21.30'da TVNET’te19 Eylül 2016 Pazartesi 11:44
  • “Sözü Esirgemeden” Programında “Davutoğlu Depremi” Konuşuldu07 Mayıs 2016 Cumartesi 10:50
  • Hilal TV'de Yasin Börü'nün Şehadeti ve Dava Süreci Konuşuldu16 Nisan 2016 Cumartesi 19:57
  • Evlilik Programlarıyla İlgili Şikâyetler 3 Kat Arttı13 Mart 2016 Pazar 12:10
  • "Sözü Esirgemeden" Programında 28 Şubat Hukuksuzluğu Konuşuldu02 Mart 2016 Çarşamba 15:23
  • Türksat, Bengü Türk TV'nin Yayınlarını Durdurdu01 Mart 2016 Salı 11:36
  • Gerçeğin İçindeki Kurgu: Truman Show06 Şubat 2016 Cumartesi 18:31
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim