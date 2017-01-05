Şikâyetleri Dikkate Alan RTÜK, Evlilik Programlarına Ceza Kesti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurul yılın ilk toplantısında evlilik programlarını ele aldı.
Evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan Üst Kurula son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden binlerce şikayet geldi.
Bu kapsamda, 2015'te evlilik programlarıyla ilgili 7 bin 297 şikayet gelirken, bu sayı 2016'da rekor artışla 94 bin 792'ye ulaştı.
Buna göre, Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur", 45 bin 591 başvuruyla en fazla şikayet edilen program oldu. Fox TV'de yayınlandığı dönem 14 bin 801, Star TV'ye geçtikten sonra 6 bin 752 şikayet alan "Zuhal Topal'la" programı ikinci sırada yer aldı. ATV'deki "Esra Erol'da" 15 bin 498, Show TV'deki "Evleneceksen Gel" 12 bin 186 ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" ise 290 şikayet aldı.
KANAL D, FOX, STAR, ATV, SHOW TV VE FLASH TV'YE PARA CEZASI
Üst Kurul, bu çerçevede Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına para cezası verdi. Ayrıca TV 8'deki "Göz6" adlı programa da ceza verildi.
Vatandaşların şikayetleri ağırlıklı olarak, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin kullanılması konusunda oldu.
Evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleri̇ i̇le yargılanması, adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler, adayların komi̇k duruma düşmelerine neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla yer verilmesi, olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı amaçları, engelli adayların engellerinin ön plana çıkarılması, bir kısım cast ajansı çalışanlarının katılımcı gösterilmesi vatandaşlar tarafından programlara getirilen diğer eleştiriler oldu. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, insan onuruna aykırı yayın yapılması ve toplumsal değerlerin dikkate alınmaması gibi unsurlar da şikayetler arasında yer aldı.
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