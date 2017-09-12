Siirt'te Varildeki Sızıntıdan Etkilenen 40 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aktaş köyünde yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekiplerinin olay yerine intikal ettirildiği kaydedildi.

Olayın, ilk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan kaynaklandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin, 23 çocuk ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, vatandaşların etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı, olayla ilgili geniş kapsamlı incelemenin devam ettiği vurgulandı.