Siirt’te PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!

Siirt’in Baykan ilçesinde bulunan Çukurca köyündeki jandarma karakolundan çıkış yapan, güvenlik güçlerinin bulunduğu araca PKK’lı militanlarca saldırı düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda araçta bulunan bir asker olay yerinde hayatını kaybetti, bir asker ve bir güvenlik korucusu da yaralandı.

Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

PKK’lıların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.