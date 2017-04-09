Siirt’te Buldukları Patlayıcıyla Oynayan İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti!

Siirt’in Şirvan ilçesinde arazide buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri de ağır yaralandı.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünün kırsalında Muhammed (13) ve Kadir Açıkca (11) buldukları patlayıcıyı kurcalarken patlama meydana geldi. AA’da yer alan habere göre, patlamada, 2 kardeş ağır yaralandı. Köylülerin patlama sesi üzerine gittikleri bölgede yaralı bulunan Muhammed Açıkca, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kadir Açıkca ise Siirt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.