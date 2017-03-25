Siirt’te AK Parti’li Kadınlara Taşlı ve Köpekli Saldırı!
AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, yaptığı açıklamada, referanduma ilişkin 25 Şubat’tan bu yana 5 kişilik ekiple sahada çalışmalar yaptıklarını söyledi.
AA’da yer alan habere göre, Temiz, kent genelinde 23 mahallede çalışma yürüttüklerini belirterek, bazı mahallelerde 3 ayrı noktada saldırıya maruz kaldıklarını belirtti.
“Üstümüze Köpek Salmaya Çalışıyorlar”
“Teröre karşı yürütülen mücadele sonucu sahada daha rahat siyaset yapabiliyoruz. Ama ne yazık ki şer odakları, geleceğimiz olan çocuklarımızı tahrik ederek, taş attırmaya çalışıyorlar, üstümüze köpekler salmaya çalışıyorlar. Biz buna karşı orada çocuklarla konuşup, bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Büyüklerin oyunlarına gelmemeleri konusunda onlarla sohbet edip, ikna etmeye çalışıyoruz.” diyen Temiz, kenar mahallelerde yapılan saldırıların kendilerini caydırmaya yönelik olduğunu aktardı.
Saldırıya uğrayan partili kadınlar da Ulus Mahallesi’nde broşür dağıtırken bir sokakta birileri tarafından provoke edildiğini söyledikleri çocuklar tarafından taşlandıklarını, köpeklerin üzerlerine salındığını, saldırıdan olay yerinden kaçarak kurtulduklarını belirtti.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıların tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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