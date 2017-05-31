Siirtli Esma Açıkça TEOG'da Birinci Oldu

Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında köylerinden 8 kilometre uzaklıktaki Madenköy'deki Maden Park Ortaokulu'na giden 14 yaşındaki Esma Açıkça, sınavın birincileri arasında yer aldığını öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

TEOG'da 120 sorunun tümünü doğru cevaplandırdığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Açıkça, "Heyecandan ve kaydırmadan dolayı bir iki yanlış çıkar diye kaygılanıyordum. Çok şükür ki öyle bir şey olmadı ve çok mutluyum." dedi.

Açıkça, 14 kardeş olduklarını, gündüz evleri çalışmaya müsait olmadığı için daha çok gece çalıştığını anlattı.

Alıştığı için gece çalışmanın kendisini daha verimli kıldığını dile getiren Açıkça, "Okulumuzun rehber öğretmeninden çalışma programı almıştık. Eve gittiğimde programa göre konu tekrarı ve soru çözümü yapıyorduk. Kitap okumayı da ihmal etmiyordum." diye konuştu.

Doktor olmak istiyor

İyi bir lisenin ardından da iyi bir üniversitenin tıp fakültesinde okumak istediğini anlatan Açıkça, "Allah izin verirse doktor olmak ve insanların hayatını kurtarmak istiyorum." dedi.

"Kız çocuğu okuduğu zaman ev daha iyi yönetilir"

Baba Aydın Açıkça da taşımalı eğitim kapsamında eğitimine devam eden kızı Esma Açıkça'nın TEOG'da tüm soruları cevaplandırmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Esma'nın başarılı olacağından emin olduklarını aktaran baba Açıkça, şöyle konuştu:

"Kız çocuğu okuduğu zaman ev daha iyi yönetilir. Evin kızı, annesi bilgili olduğun zaman çocuklarını da daha iyi yetiştirilir. Herkese sesleniyorum, kız erkek ayrımı yapmadan bütün çocukların okutulmasını istiyorum."

Baba Açıkça, kızının okutulması için devlet büyüklerinden destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

AA