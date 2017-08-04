Siirt’in Eski Belediye Başkanı Selim Sadak’a Gözaltı
Siirt’in eski belediye başkanı Selim Sadak, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı.
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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Siirt’in eski belediye başkanı Selim Sadak’ın, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde olduğu belirlendi.
AA’da yer alan habere göre, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Florya’daki bir siteden çıkışı sırasında gözaltına alınan Sadak, işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
Etiketler : selim sadak, hukuk, gözaltı
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