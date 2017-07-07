Siirt’in Baykan İlçesinde Kaymakam’a PKK Saldırısı!

İçişleri Bakanlığı tarafından bir süre önce Baykan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mehmet Kocabey, Yarımca köyünde çeşitli temaslarda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, temaslarının ardından ilçe merkezine dönen Kocabey’in içinde bulunduğu zırhlı makam aracının geçişi sırasında, PKK’lı militanlarca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamanın etkisiyle araçta küçük çaplı hasar oluşurken, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan Kaymakam Kocabey’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaymakam Mehmet Kocabey ve korumalarının, hastanedeki kontrolün ardından taburcu edildiği bildirildi.

PKK’lı saldırganların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: Yaralı Yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaymakam Mehmet Kocabey’e yönelik saldırıya ilişkin, “Hem Kaymakam’ımızda hem de personelimizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil.” dedi.

Soylu, Vilayetler Evi’nde düzenlenen “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstişare Toplantısı”nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Siirt’in Baykan ilçesinde Kaymakam Kocabey’e yönelik saldırıyla ilgili soru üzerine Soylu, “Sabah 08.45 sıralarında Baykan Kaymakam’ımız Mehmet Kocabey’e, Yarımca civarında yol kontrolünü yapabilmek, oradaki inşaat işlerinin nasıl gittiğini takip edebilmek için oraya intikal etmek üzereyken yola döşenmiş bir el yapımı patlayıcı ile zarar verilmek istendi. Allah’a çok şükür, hem Kaymakam’ımızda hem de personelimizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Tabii bir de orada bütün arkadaşlarımızda zırhlı araçlar var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” diye konuştu.

Kaymakam Kocabey ile olaydan sonraki ilk saatlerde telefonda konuştuğunu bildiren Soylu, “Gayet sağlıklı, Vali’miz de hemen yanı başında. Vali Bey de başka bir yere intikal etmek üzereydi, olay olunca hemen oraya geçtiler. Allah’a çok şükürler olsun. Tabii terör örgütüne karşı yürütülen bu büyük mücadelede hem sabrımızı zorlamaya hem de ortaya koymuş olduğumuz bu kararlılığı etkilemeye çalışacaklardır. Bunlar beklediğimiz şeylerdir ama ne kararlılığımızda ne de sabrımızda herhangi bir farklılık söz konusu olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.