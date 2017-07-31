Şii Lider Mukteda Sadr, Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde kentinde gerçekleştirilen görüşmede Selman ile Sadr, Suudi Arabistan-Irak ilişkilerinin yanı sıra bazı önemli ortak konuları ele aldı. Haberde başka detaya yer verilmedi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yaz tatili için 25 Temmuz'da Fas'ın Tanca kentine gitmişti. Suudi Arabistan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, kralın yokluğunda ülkeyi Veliaht Prens Selman yönetiyor.

Sadr, 11 yıl aradan sonra ile kez Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş oldu. Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Bin Salih, 20 Temmuz'da 26 yıl aradan sonra Bağdat'ı ziyaret eden "ilk Suudi askeri yetkili" olmuştu. Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci de Suudi Genelkurmay Başkanından birkaç gün önce Suudi Arabistan'a gitmişti.

AA