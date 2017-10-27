Şii Âlim Hüseyni: "Hizbullah Şiileri Değil İran'ı Temsil Ediyor"

Lübnan'daki Şiilere ait Arap İslam Meclisi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni, Hizbullah'ın bölgedeki operasyonlarıyla İran devrimini koruduğunu ve Şiilerin önümüzdeki süreçte bu durumun olumsuz etkilerini yakından hissedeceğini söyledi.

Şii din adamı Hüseyni, Suriye'deki savaşta rejimin yanında yer alan Hizbullah ve İran'ın bölgedeki faaliyetleri ile Türkiye'nin dış politikası hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"HİZBULLAH FİTNEYE SEBEP OLACAK"

Hizbullah'ın Suriye ya da bölgedeki herhangi bir ülkeye yönelik müdahalelerini onaylamadığını belirten Hüseyni, "Hizbullah, İran devrimini korumak amacıyla Bahreyn, Yemen, Suriye ve Kuveyt'in iç işlerine müdahil oldu. Hizbullah'ın Suriye'de yaptıkları önümüzdeki yıllarda büyük bir fitneye sebep olacak. Lübnanlı Şiiler olarak bizler gelecekte bunun olumsuz geri dönüşlerini göreceğiz." dedi.

Hizbullah örgütünün Suriye'deki savaşa müdahil olması nedeniyle Beşşar Esed rejiminin çöküşünün geciktiğini söyleyen Hüseyni, "Hizbullah yaptıklarıyla Şiileri değil İran rejimini temsil ediyor." diye konuştu.

Hüseyni, İran'ın Filistin meselesini de kullandığına işaret ederken, "Filistin davasını, rant sağlayanlara ve kendi çıkarları için kullananlara bırakmamak gerekiyor. İran, velayet-i fakih düşüncesini yaymak için Filistin davasını bir köprü olarak kullanıyor. İran'ın Kudüs Tugayları, Kudüs'ün adını kullanarak, Suriye, Irak ve bazı Arap ülkelerini işgal etti." görüşünü paylaştı.

İran ve İsrail'in dış politikalarını eleştiren Hüseyni, Türkiye'nin Arap ülkelerinin istikrarını korumak için çalıştığını ve Ankara'nın bölgedeki etkisinin önemli olduğunu vurguladı.

Hüseyni, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki sorunları çözmek için müdahale olduğu takdirde İran ve Türkiye arasından kesinlikle Türkiye'yi seçeriz. Çünkü İran'ın aksine Türkiye'nin topraklarımızda gözünün olmadığını biliyoruz. Türkiye bölgeye mezhep doktriniyle bakmıyor, fitneyi ve ümmetin bölünmesini engelliyor. İran'ın velayet-i fakih projesi ise mezhepçiliği körüklüyor."

"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin bölgede askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel olarak olumlu rol oynadığını dile getiren Hüseyni, "Bugün Türkiye'nin bu rolüne Suriye ve Irak'taki mezhebi ayrılığı önlemek için ihtiyacımız var." dedi.

Şii din adamı Muhammed Ali El-Hüseyni, Lübnan'da 2006'da kurulan ve merkezi Beyrut'ta bulunan Arap İslam Meclisi'nin Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.

Suriye'deki muhalifler, cephe hatlarındaki Hizbullah militanlarını ilk olarak 2012 sonunda görmeye başladı. Ancak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah uzun süre Suriye'deki varlıklarını inkâr etti.

İlk dönemde Lübnan sınırı yakınındaki Zebedani ve Kalamun ilçeleri çevresinde aktif olan örgüt, yaklaşık 6 ay sonra Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde rejime verdiği destekle varlığını duyurdu.

Beşşar Esed rejimini korumak amacıyla Suriye'de en az 10 bin silahlı militanı bulunan Hizbullah, yoğun olarak Suriye'nin güneyinde, Lübnan sınırı yakınındaki başkent Şam'ın güneyi, Kuneytra ve Dera illerinde konuşlanmış durumda.

Hizbullah, ayrıca on binlerce sivilin bulunduğu Şam'ın Madaya, Zebedani ve Barada Vadisi bölgelerini rejim adına kuşatarak şiddetli saldırılar düzenlemişti.