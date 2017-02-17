“Sigara Sekiz Saniyede Bir Can Alıyor”

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17.02.2017 12:52
“Sigara Sekiz Saniyede Bir Can Alıyor”
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sekiz saniyede bir kişinin sigaraya bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin Yeşilay Topluluğu’nca Türkan Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sağlıklı Bir Nesil, Sağlıklı Bir Gelecek” söyleşisinde, mesleğe başladığı 1990’dan bu yana sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri bağımlılıklarla mücadele ettiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, tütün kullanımının toplumda yaygın olduğunu belirten Tabakoğlu, “Tütün zehirli bir bitkidir. Pek çok kullanım alanı var. En sık ve en kolay ulaşılan yolu da sigara, nargile, purodur. Sigara sekiz saniyede bir can alıyor. Tüm dünyada önlenebilir ölüm sebeplerinin başında sigara kullanımı geliyor.” diye konuştu.

Tabakoğlu, şöyle devam etti:

“Siz düzenli olarak bunu almaya başladığınızda, vücut, ‘Ne zaman nikotin gelecek?’ diyor. Sigaranın içerisinde bütan gazı, kadmiyum, radom, böcek ilacı, tuvalet temizleyici, boya, roket yakıtı, arsenik, aseton ve metan gibi zehirler vardır. Biz nikotini alabilmek için 4 bin çeşit zehri de vücudumuza alıyoruz.”

“Her İçilmiş Sigara Ömürden Bir Parça Alır”

Her içilmiş sigaranın ömürden bir parça aldığını dile getiren Tabakoğlu, düzenli bir içicinin ömrünün 15 yılını sigaraya verdiğini belirtti.

Sigara kaynaklı erken ölümlerin artış gösterdiğini de aktaran Tabakoğlu, şöyle devam etti:

“Ömrün en kıymetli zamanı yaşlılık zamanıdır. Çocuklarımı okuttum, rahat edeceğim, gezeceğim dediğiniz zaman sigara hop yakanıza yapışır, ‘Nereye gidiyorsun, gezmek yok sana, hastaneye gideceksin, tık nefes dolaşacaksın, koşa koşa gezemezsin, bir sürü ilaç kullanmak zorunda kalacaksın ve 15 yılını bana vereceksin.’ der. Bu 15 yıl nedir? Çocuğunun mezuniyetini göremeyeceksin, torununu göremeyeceksin. Bu gerçeği herkesin görmesi gerekiyor.”

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