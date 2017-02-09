“Sigara Her 6 Saniyede Bir Kişiyi Öldürüyor”

»Ana Sayfa»Sağlık
09.02.2017 17:42
“Sigara Her 6 Saniyede Bir Kişiyi Öldürüyor”
Dünyada 6 saniyede bir kişinin, yılda 6 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sigaranın ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar.

Türkiye’den Japonya’ya, Mısır’dan Avustralya’ya birçok ülke, 6 saniyede 1 kişinin, yılda 6 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sigara tüketiminin sınırlandırılması için çeşitli yasal düzenlemeler uyguluyor.

Tütünle mücadele kapsamında 1987’de 9 Şubat’ı “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” olarak kabul eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada her 6 saniyede bir kişi, yılda yaklaşık 6 milyon kişi, sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. DSÖ, sigara tüketiminin sınırlandırılmaması durumunda bu sayının 2030’da 8 milyona yükseleceği uyarısında bulunuyor.

Dünya genelinde 15 yaş üstü 1,1 milyar sigara tiryakisi bulunduğu sanılıyor. Sigara tiryakilerinin yüzde 80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.

Yunanistan İlk Sırada

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2015 sağlık verileri raporuna göre, Yunanistan yüzde 39 ile dünyada yetişkinler arasında sigara tüketiminde ilk sırada geliyor. Yunanistan’ı yüzde 38’le Endonezya ve yüzde 34’le Letonya takip ediyor.

Türkiye ise yüzde 23,8 sigara kullanım oranıyla 11. sırada yer alıyor. Türkiye’de bu oran 2000’de yüzde 32’ydi.

Sigara tüketiminin dünya ekonomisine maliyeti ise yılda 1 trilyon dolar.

Tüketimin Sınırlandırılması İçin Yapılan Uygulamalar

Birçok ülke, sigara tüketiminin sınırlandırılması için dumansız hava sahası, tütün ürünlerinin paketlerinden renkli logo ve marka tasarımlarının kaldırılması, sigara paketlerinde tütün kullanımının zararlarıyla ilgili uyarı ve resimlerin yer alması gibi uygulamalarda bulunuyor.

“2015 Küresel Tütün Salgını” raporuna göre, Türkiye, DSÖ’nün sigara tüketiminin azaltılması için belirlenen düzenlemeleri en üst seviyede yerine getiren 6. ülke. Listenin ilk beşinde Brezilya, İran, Madagaskar, Yeni Zelanda ve Panama yer alıyor.

Sigaradan En Çok Ölümün Olduğu Çin’de Tütünle Mücadele

DSÖ verilerine göre, 300 milyondan fazla Çinli tütün ürünleri kullanıyor.

Yaklaşık 1,35 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de, sigaranın neden olduğu hastalıklar yüzünden her yıl 1,3 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu sayı, tüm dünyada sigaradan ölenlerin üçte birini oluşturuyor.

İlk Sigara İçme Yasağı İrlanda’dan

İrlanda, 2004’te sigara içme yasağını başlatan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Publarıyla ünlü ülkede lokanta ve barlar dâhil kamuya açık tüm kapalı mekânlarda sigara içmenin cezası 2 bin 157 poundu (10 bin TL) bulabiliyor.

Birleşik Krallık da İrlanda’nın ardından 2006’da İskoçya’da sigara yasağını başlattı.

İngiltere’de dumansız hava sahası uygulaması 2008’de başladı. İngiltere, sigara yasağını cezasıyla uygulayan ülkelerden biri olarak biliniyor.

Türkmenistan’da sokaklar dâhil kamuya açık tüm alanlarda sigara yasağı 2000 yılında uygulanmaya başladı.

Dünyada sigarayı en pahalı satan ülkelerin başında gelen Avustralya’da en ucuz bir paket sigara (20’lik paket) 17 Avustralya doları (yaklaşık 48 TL) en pahalısı ise (50’lik paket) 45 Avustralya doları (yaklaşık 128 TL).

sigara_aa.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gıda Etiketlerinde Yeni Dönem26 Ocak 2017 Perşembe 17:16
  • Suriyeli Doktorlara 'Özel' Çalışma İzni26 Ocak 2017 Perşembe 14:25
  • Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek26 Ocak 2017 Perşembe 12:05
  • Önce Test Sonra Antibiyotik23 Ocak 2017 Pazartesi 23:05
  • İlaç Stoku Yapan Eczanelere Ceza Geliyor19 Ocak 2017 Perşembe 16:24
  • Türkiye'nin İlk Şehir Hastanesi Yozgat’ta Hizmete Giriyor15 Ocak 2017 Pazar 21:17
  • Nutella İçin Bakan Faruk Çelik'ten Talimat Geldi14 Ocak 2017 Cumartesi 13:36
  • Uyuşturucu Maddeler Listesine 25 Kimyasal Madde Daha Eklendi12 Ocak 2017 Perşembe 11:01
  • Aile Hekimlerinin Sayısı Artacak08 Ocak 2017 Pazar 19:28
  • 'Çocuklara Tam Buğday Unu Önermiyoruz'29 Aralık 2016 Perşembe 12:41
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    ABD'nin Elleri
    ABD'nin Elleri
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim