“Sigara Diş Eti Hastalığı Riskini 4 Kat Arttırıyor”

Diş Hekimi Yrd. Doç. Dr. Serdar Sütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığının birçok hastalıktan korunmada önemli bir basamak olduğunu belirterek herkesin gün içinde en az iki kere yemeklerden sonra ağız ve diş temizliğine özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Halk arasında en temel ağız ve diş sağlığı sorunun genellikle dişe yönelik problemler olarak algılandığını ifade eden Sütçü, tedavi edilmediğinde diş kaybıyla sonuçlanabilen diş eti hastalıklarının da ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlayabildiğini vurguladı.

Diş eti sağlığının korunmasında hijyenin yanı sıra sigara kullanımının da önemli bir etken olduğuna işaret eden Sütçü, “Sigara, diş eti hastalığının yayılım ve şiddetini arttırmaktadır.” dedi.

Sigaranın diş eti hastalıkları üzerindeki olumsuz etkisini gösteren bilimsel çalışmalardan örnek veren Sütçü, “Diş hekimliği alanında uluslararası araştırma sonuçlarının yer aldığı ve üniversitede derslerde okutulan ‘Clinical Periodontology’ isimli literatür kitabında bulunan yaklaşık 12 bin kişi üzerinde yapılan bilimsel bir çalışma, sigara içenlerin dişi destekleyen ve çevreleyen dokuları etkileyen bir dizi iltihabi hastalık olan ‘periodontitis’e sahip olma risklerinin, içmeyenlere göre 4 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.” bilgisini paylaştı.

Sütçü, sigaranın bakteriyel plağın kompozisyonunda değişiklikler meydana getirdiğine de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sigaranın, hastalığa neden olan her türlü organizmanın sayı ve hastalığa neden olma yeteneğinde de artışa yol açtığı saptandı. Uluslararası bilimsel çalışmalar, sigara kullananlarda özellikle diş eti iltihaplarına neden olan mikropların sayısında 3 kat artış görüldüğünü gösterdi. Araştırmalar sigaranın, enfeksiyonlara karşı savunmada önemli rol oynayan, bağışıklık sisteminde bakterilere ve vücuda giren diğer organizmalara karşı savaşan nötrofil diye isimlendirilen hücrelerin hareketlerinde ve zehirsiz hâle getirme özelliklerinde bozulma meydana geldiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma sonuçlarına göre, sigara içenlerde hem inatçı patojen mikroorganizmalar kolaylıkla kolonize oluyor hem de vücut savunma sistemini etkileyerek daha az korunma sağlıyor. Sigara içenlerde diş yapısı bozuluyor, dişlerde açılma oluyor ve kemik kaybı artıyor.”