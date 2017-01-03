Sigara Cezasına Zam

»Ana Sayfa»Ekonomi
03.01.2017 11:15
Sigara Cezasına Zam
Kapalı alanda sigara içmenin cezası 105 TL'den 109 TL'ye, yere izmarit atmanın cezası 63 TL'den 65 TL'ye yükseldi. Sigaraya benzeyen sakız ve şeker üretene 149 bin lira ceza kesilecek.

Sigaranın ardından sigara cezaları da zamlandı. 1 Ocak'tan geçerli sigara cezaları yüzde 3.83 oranında artırıldı. Sağlık Bakanlığı, yeni listeyi illere göndererek bu tarife üzerinden ceza kesilmesini istedi. Buna göre sigaraya benzeyen sakız ve şeker üretene 149 bin lira, televizyonda ve internette sigara satana 183 bin TL ceza kesilecek. Kapalı alanda sigara içmenin cezası ise 105 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

KOKU VE DUMAN TECRİDİ

Bakımevi, cezaevi, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde sigara içilebilir alan toplam alanın yüzde 10'unu geçmeyecek. Bu alanlar koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilecek. Söz konusu alanların tavan, kapı ve pencereleri dışında dört tarafı duvar olacak. Standartlara uygun havalandırma tertibatı kullanılacak bu bölümlere 18 yaşından küçüklerin girmesine izin verilmeyecek. Habertürk'ün haberine göre, bu kuralların yerine getirilmemesi halinde bin 486 TL ile 7 bin 453 TL ceza verilecek. Ceza tutarı daha önce bin 432 TL ile 7 bin 179 TL arasındaydı.

Aralık ayı başında tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 27.5 oranında artırılmış, 5 Aralık'tan itibaren yürürlüğe giren yeni zamlı satışlara göre sigaralara paket başı 50 kuruş ila 1 TL zam uygulanmıştı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Emekliye Promosyon: En Az 300 Lira30 Aralık 2016 Cuma 19:39
  • İhracat Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı30 Aralık 2016 Cuma 11:57
  • Esnafa İşsizlik Maaşı Geliyor29 Aralık 2016 Perşembe 14:29
  • 2017 Asgari Ücret Miktarı 1404 TL29 Aralık 2016 Perşembe 11:47
  • İstanbul’da Takside Kısa Mesafe Ücreti 8,75 Lira Olacak29 Aralık 2016 Perşembe 09:00
  • Yeni Asgari Ücret Yarın Belli Olacak!28 Aralık 2016 Çarşamba 16:04
  • Türkiye’de Açlık Sınırı Bin 432 Liraya Yükseldi27 Aralık 2016 Salı 14:14
  • Küresel Ekonomide Donald Trump Belirsizliği26 Aralık 2016 Pazartesi 20:43
  • İptal Edileceği Söylenen TEDES Cep Yakmaya Devam Ediyor26 Aralık 2016 Pazartesi 11:28
  • 2017 Bütçesi Yürürlüğe Girdi25 Aralık 2016 Pazar 09:31
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim